Hartstilstand? Systeem dat hulpverleners in de buurt waarschuwt is in de maak

Leuven - UZ Leuven werkt aan een systeem dat hulpverleners waarschuwt wanneer iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Zo kunnen mensen met een hartstilstand sneller geholpen en gereanimeerd worden, en stijgen ook hun overlevingskansen sterk.

“De overlevingskans van iemand die een hartstilstand krijgt in België ligt lager dan tien procent”, vertelt Marc Sabbe, spoedarts in UZ Leuven. “In onze buurlanden waar wel al met een dergelijk waarschuwingssysteem gewerkt wordt, zoals Nederland of Duitsland, stijgt de overlevingskans naar veertig procent. Het systeem is dus een absolute meerwaarde.”

Het waarschuwingssysteem start pas op wanneer de 112 gebeld wordt. “De 112-centrale gaat na of er een ‘medical first responser’ in een straal van 300 meter aanwezig is van de plek waar een persoon een hartstilstand gekregen heeft. Als dat zo is, kan de medical first responser reageren of hij of zij al dan niet ter plaatse gaat. Zo kan er erg veel tijd gewonnen worden: het duurt op dit moment gemiddeld 10 tot 15 minuten alvorens een ziekenwagen of MUG ter plaatse is bij een interventie.”

Ook voor andere aandoeningen

Ook andere aandoeningen, waarbij tijd een belangrijke factor is in het genezingsproces, zouden op termijn gebruik kunnen maken van het systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die een herseninfarct of -bloeding krijgen of een longembolie.

Elke burger kan in aanmerking komen om ‘medical first responser’ te worden, en dus opgeroepen te worden om hulp te verlenen. “In de eerste plaats denken we natuurlijk aan artsen en verpleegkundigen, maar het zou eigenlijk iedereen met een standaardopleiding EHBO kunnen zijn, zoals politie- of brandweermensen. De specifieke voorwaarden zijn nog niet afgelijnd.”

Er bestaan in België al enkele gelijkaardige lokale initiatieven van het systeem, bijvoorbeeld in Hoogstraten, Antwerpen of Voeren. Op vraag van de federale overheid onderzoekt UZ Leuven nu hoe realistisch het systeem is voor het hele land, en welke juridische gevolgen het heeft, bijvoorbeeld op vlak van privacy. Het onderzoek van UZ Leuven loopt nog tot het einde van dit jaar. Daarna wordt het rapport overgemaakt aan de federale overheid.