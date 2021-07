Duitse keeperstrainer volgt Löw en verlaat Mannschaft na 17 jaar trouwe dienst

De Duitse keeperstrainer Andreas Köpke legt zijn functie bij de Mannschaft na zeventien jaar neer. De 59-jarige Köpke had nog een contract tot na het WK van eind volgend jaar in Qatar, maar zet er samen met bondscoach Joachim Löw na de uitschakeling op het EK een punt achter.

Köpke ging bij de Duitse nationale ploeg in oktober 2004 aan de slag in de staf van Jürgen Klinsmann, als opvolger van Sepp Maier. De jaren nadien was hij met de Mannschaft erg succesvol, met als oppertriomf de wereldtitel in 2014 in Brazilië. “Ik kwam samen toe met Jogi (Löw, red.) en zal na zeventien jaar met hem vertrekken”, zei Köpke in een reactie aan het Duitse persbureau DPA. De nieuwe bondscoach Hansi Flick moet dus op zoek naar een nieuwe keeperstrainer.

Duitsland verloor in de achtste finales van het EK op Wembley tegen Engeland (2-0).