Verdachten van moordaanslag op Peter R. de Vries zijn Pool (35) en Rotterdammer (21)

De twee mannen die verdacht worden van de moordaanslag op de Nederlandse journalist Peter R. de Vries (64), zijn een 35-jarige man met Poolse nationaliteit en een 21-jarige Rotterdammer. Dat zegt de Amsterdamse politie. De derde verdachte is vrijgelaten.

Een arrestatieteam van de Nederlandse politie hield dinsdagavond op de snelweg A4 ter hoogte van de afrit Leidschendam een auto met twee mannen tegen. Dat is zo’n 50 kilometer van de plek waar de bekende Nederlandse journalist werd neergeschoten. Het duo reed in een zilverkleurige Renault Kadjar, zo blijkt uit videobeelden.

De aanslag in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam gebeurde dinsdag om 19.30 uur voor de ogen van veel getuigen. Voordien hadden meerdere mensen op die plek een zilverkleurige Renault Kadjar rondjes zien rijden, zo schrijft De Telegraaf. De chauffeur vertoonde “opvallend rijgedrag”.

De verdachten werden dinsdag opgepakt 50 kilometer ten zuiden van Amsterdam. Ze reden in de richting van Rotterdam. Foto: Google Maps

Getuigen zagen ook de schutter die vuurde op Peter R. de Vries. Ze zagen hem daarna achter de Renault Kadjar aanrennen, maar ze zagen hem niet instappen. De politie kon de auto vervolgens allicht via camera’s opsporen.

“Het gaat om een 35-jarige man met de Poolse nationaliteit woonachtig in Maurik, en een 21-jarige man woonachtig in Rotterdam”, zo zegt de Amsterdamse politie nu.

Wie van de twee de schutter zou zijn, wil de politie niet kwijt.

Getuigen omschreven de schutter dinsdagavond als “een licht getinte man met een klein, tenger postuur en een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet.”

“We hadden allemaal die knallen gehoord en vervolgens komt hij hier aangerend”, vertelde een ooggetuige die op een terras zat, aan De Telegraaf. “Het was eigenlijk geen rennen. Het was geen joggen. Het was ’hobbelen’, alsof hij elk moment een sprintje zou trekken. Je merkte gewoon aan hem dat hij niet te veel de aandacht wilde trekken, maar dat deed hij juist wel.”

Munitie en gegevensdragers

“De twee verdachten zitten in volledige beperkingen en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Gedurende de avond en nacht zijn huiszoekingen verricht in Tiel, Maurik en Rotterdam. Daar zijn verschillende gegevensdragers en munitie in beslag genomen”, aldus de Amsterdamse politie.

Opmerkelijk: de politie heeft het over munitie, níet over het wapen. Het suggereert dat de verdachten het wapen dan al niet meer op zak hadden.

In de loop van de avond was dinsdag ook nog een derde verdachte aangehouden, een 18-jarige Amsterdammer, op basis van het signalement van de schutter. Na onderzoek is gebleken dat hij niets met de zaak te maken heeft. Hij is vrijgelaten, en hij is geen verdachte meer in het onderzoek.