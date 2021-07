Steven Van Gucht: “Wellicht kleurt België straks weer oranje”

Tussen 27 juni en 3 juli hebben elke dag gemiddeld 545 Belgen positief getest op het coronavirus. Dat is 66 procent meer dan de week voordien. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsagentschap Sciensano. “Per dag komen er meer dan 200 extra besmettingen bij in vergelijking met een week geleden. De laatste dagen lijken ook de ziekenhuiscijfers niet langer te dalen”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

“De dalende trend is gebroken. De laatste dagen lijken ook de ziekenhuiscijfers niet langer te dalen”, verkondigde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie.

Drie factoren kunnen de stijging verklaren. “Er wordt meer getest, en dat betekent dat er meer positieve gevallen uit worden gehaald. Besmette personen zonder symptomen. Maar ook oude infecties die weer opflakkeren.”

Het aantal testen is met 51 procent toegenomen. “Veel jongeren laten zich testen als voorwaarde om op reis te kunnen gaan.” Besmettingen worden dan ook het meest opgemerkt bij tieners en twintigers. Vooral in de groep 18 tot 24 jaar.

Reizen

Ook het reizen zelf kan een risicofactor zijn, aldus Van Gucht. Een tweede factor: ons gedrag. “Dat verandert”, legt Van Gucht uit. “Er is een toename van besmettingen tussen familie en vrienden. Factor drie, tot slot: de deltavariant, beter bekend als de Indische variant. Die woekert verder. “De variant maakt 50 procent van het aantal besmettingen uit.”

Van Gucht kan niet genoeg benadrukken dat voorzichtigheid geboden blijft. “Spreek buiten af. Hou afstand als je nog niet volledig gevaccineerd bent. Beperk contacten tot een vaste groep. Ga veilig op reis. Feest vooral buiten. En blijf in je vaste bubbel. Laat je testen bij klachten van verkoudheid of griep. Jezelf testen via een sneltest heeft zin om te zien of je al dan niet besmet bent geraakt. Let op: die heeft waarde voor 1 dag, de dag dat die afgenomen werd. Laat je vervolgens testen door een huisarts. Laat je vaccineren.”

Dat gedrag moet opnieuw gaan drukken op de cijfers, die opnieuw in de lift zitten. “Per dag komen er meer dan 200 extra besmettingen bij in vergelijking met een week geleden. België kleurt nu nog groen op de Europese coronakaart, wellicht verandert dat binnenkort opnieuw naar oranje.”

Bij 60-plussers zit het aantal besmettingen nog in dalende lijn. Bij tieners en twintigers noteert Van Gucht een verdubbeling van het aantal vastgestelde besmettingen. De helft van de nieuwe gevallen circuleert bij de 18- tot 24 jarigen.

Toename in alle provincies

Een toename is er in alle provincies, met uitzondering van Henegouwen (- 6 procent). Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn de slechtste leerlingen van de klas, met respectievelijk een stijging van 188 en 114 procent op weekbasis.

Het aantal ziekenhuisopnames en coronagerelateerde overlijdens blijven daarentegen wel verder dalen. Tussen 30 juni en 6 juli werden dagelijks nog gemiddeld 16,4 mensen met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een vijfde minder dan de week voordien, al is het meest recente dagcijfer van 25 ziekenhuisopnames wel het hoogste van de afgelopen week.

In het totaal liggen er nu nog 257 patiënten met corona in het ziekenhuis, van wie 102 op de afdeling intensieve zorg. “Deze cijfers liggen 22

Er sterven dagelijks gemiddeld nog iets meer dan drie mensen aan de gevolgen van Covid-19. Dat is een daling van 18 procent ten opzichte van de week voordien. Er zijn in België sinds het begin van de coronacrisis al 25.194 coronapatiënten gestorven.