België schroeft bestelling griepvaccins fors op

Ons land zal dit jaar een pak meer griepvaccins bestellen dan vorig jaar: 3,78 miljoen vaccins tegenover 2,9 miljoen vaccins vorig jaar. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdag in de Kamer bekendgemaakt.

De ministers van Volksgezondheid buigen zich volgende week over de griepvaccinatiecampagne, maar minister Vandenbroucke lichtte woensdag al toe wat precies in de steigers staat.

Het voorstel houdt in de campagne op 15 oktober te laten starten. Het is de bedoeling heel wat meer vaccins te bestellen. Vorig jaar waren er 2,9 miljoen besteld. Over de hele periode van de campagne waren er geen tekorten, aldus de minister, al waren er op sommige momenten wel “knelpunten.”

Dit jaar is het de bedoeling 3,78 miljoen vaccins te bestellen. Bovendien zou de campagne meteen voor iedereen worden opengesteld en niet te faseren op basis van doelgroepen. Dat moet het volgens de minister mogelijk maken de campagne vlotter te laten verlopen. De vaccins zullen ook bij verschillende bedrijven worden besteld, kwestie van “niet alle eieren in één mand te leggen.”