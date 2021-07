Consumentenorganisaties klagen Duitse autofabrikant Daimler aan in dieselschandaal

De Verbraucherszentrale Bundesverband (VZBV), de federatie van consumentenorganisaties in Duitsland, heeft bij het gerechtshof van Stuttgart een groepsvordering ingediend tegen de Duitse autofabrikant Daimler, het moederconcern van Mercedes-Benz.

De federatie van consumentenorganisaties beschuldigt Daimler ervan de emissiecijfers van bepaalde voertuigen opzettelijk te manipuleren. Dat meldt Klaus Müller, het hoofd van de VZBZ, woensdag in Berlijn.

Naar het oordeel van de Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), de Duitse instantie verantwoordelijk voor de afgifte van kentekenbewijzen, heeft de autofabrikant uit Stuttgart bij honderdduizenden dieselvoertuigen van Mercedes-Benz een ontoelaatbare uitlaatgastechnologie toegepast. Het gaat om de modellen Mercedes GLC en Mercedes GLK. De autofabrikant moest daarom in groten getale auto’s terugroepen. Daimler acht de technologie echter toelaatbaar. “Ondanks officiële terugroepacties ontkent Daimler AG tot op de dag van vandaag dat het de emissiecijfers van zijn voertuigen opzettelijk heeft gemanipuleerd,” aldus Müller. Hij voegde eraan toe dat het nu aan de rechter is om dat te bepalen en om de consumenten juridische duidelijkheid te verschaffen.

Volkswagen

Het dieselschandaal begon bij het Duitse autoconcern Volkswagen, dat in september 2015 bekende dat het sjoemelde met software. Zo konden de emissies van dieselwagens onder testomstandigheden gunstiger zijn dan bij normaal gebruik op de weg. Bij een soortgelijke groepsvordering, die de VZBV in 2018 indiende tegen Volkswagen, werd in 2020 een schikking bereikt die door ongeveer 245.000 klanten werd aanvaard. Volkswagen betaalde hen tussen 1.350 en 6.250 euro, afhankelijk van het model en het type van het voertuig. Het model van de groepsvordering dient in de eerste plaats om de weg naar schadevergoedingen te vergemakkelijken.