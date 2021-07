Bebat vervangt plastic zakjes door inzamelkubus

Na 25 jaar en meer dan 2 miljard ingezamelde batterijen zegt Bebat de plastic inzamelzakjes binnenkort vaarwel. Om de ecologische voetafdruk verder te verlagen, schakelt de organisatie over op kartonnen inzameldoosjes. Met de maatregel vermindert Bebat haar jaarlijks plastic verbruik met 13,5 ton.

Bebat verdeelde de voorbije jaren jaarlijks zowat 4,5 miljoen plastic zakjes via huis-aan-huisbedelingen en haar eigen netwerk. “Omdat de inzamelcijfers in België de laatste jaren hoge toppen scheren, lijkt de Belg vandaag duidelijk overtuigd van het belang van batterij-inzameling en recyclage. Voor Bebat lijkt het ideale moment aangebroken om nu ook de manier van inzamelen duurzamer te maken en aan te passen aan een batterijmarkt in evolutie”, luidt het.

Het nieuwe herbruikbare inzameldoosje uit karton meet 86 op 86 mm en weegt 27 gram. Naast de nieuwe lay-out wordt de kubus een meetinstrument om verder correct lege batterijen te blijven inzamelen en vervoeren. Onder het motto “meet je het, dan weet je het” kan met het doosje eenvoudig worden nagegaan waar batterijen al dan niet mogen worden binnengebracht. Past een batterij in de cirkelvormige opening van het doosje, dan kan deze worden binnengebracht op school. Passen batterijen niet door de cirkelvormige opening maar wel in de kubus, dan zijn ze welkom in alle inzamelpunten in winkels. Batterijen die helemaal niet in de kubus passen mogen dan weer worden binnengebracht in een recyclagepark, aldus Bebat.