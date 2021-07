159.500 euro voor coachingtrajecten dementie

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke voorziet 159.500 euro voor coachingtrajecten rond dementie in de thuiszorg en de woonzorgcentra. Vlaanderen telt nu 136.000 mensen met dementie en dat aantal zal tegen 2035 tot 185.355 stijgen.

Dementie is momenteel niet te genezen en daarom wordt vooral ingezet op de ondersteuning van mantelzorgers en hulpverleners. In het voorjaar werd een oproep gedaan, waarop 136 organisaties inschreven, waaronder zo’n 15 procent van alle erkende woonzorgcentra in Vlaanderen.

Voor twintig voorzieningen wordt nu een coachingtraject van 15 maanden voorzien rond persoonsgerichte zorg bij mensen met dementie. Tijdens die trajecten worden de verschillende fundamenten van goede zorg verder verkend en toegepast op de voorziening.

“Dat hier nood aan is, blijkt uit de vragen naar ondersteuning die naar voor kwamen in die 136 projectaanvragen, waarin voorzieningen omschreven wat ze reeds deden en waarin ze wilden groeien”, laat Beke weten. Die noden waren zeer verschillend: van de organisatie van de zorg, over autonomievraagstukken, ondersteuning van mantelzorgers tot het volwaardig betrekken van de persoon met dementie. Met deze coaching krijgen de voorzieningen een sterke begeleiding op maat van hun werking.”