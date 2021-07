Van het klooster naar de Gouden Bal? Het vreemde verhaal van EK-ster Jorginho

In Italië zien ze hem al als de volgende Gouden Bal. Jorginho trapte Italië met zijn huppelsprongetje in de penaltyreeks tegen Spanje naar de finale van het EK nadat hij eind mei al de Champions League won. Nochtans wilde de middenvelder van Chelsea als tiener stoppen met voetbal omdat hij uitgebuit werd en zat hij in erbarmelijke omstandigheden in voetbalacademies. In Italië leefde hij zelfs anderhalf jaar in een klooster. “Alleen al voor alles wat hij meegemaakt heeft, zou hij die Gouden Bal dubbel en dik verdienen.”