Belgische economie groeit in 2021 met 5,4%, voorspelt Europese Commissie

De Belgische economie zal in 2021 met 5,4% groeien. Dat voorspelt de Europese Commissie woensdag. In de lente ging ze er nog van uit dat het bbp van ons land met 4,5% zou groeien.

In haar nieuwe economische prognoses is de Commissie duidelijk: de Europese economie herstelt sneller dan verwacht van de coronacrisis. De economische activiteit was in het eerste kwartaal groter dan de modellen hadden voorspeld en een verbeterde gezondheidstoestand - te danken aan efficiënte coronamaatregelen en aan de vaccinatiecampagnes in de lidstaten - leidde tot snellere versoepelingen.

Voor de Belgische economie betekent dit een fors grotere groei: 5,4% in plaats van de 4,5% die in mei voorspeld werd. Het Federaal Planbureau en de Nationale Bank voorspellen een gelijkaardig groeicijfer van 5,5%. In het eerste kwartaal groeide de Belgische economie met 1%, voor het tweede en derde kwartaal gaat de Commissie uit van 1,2% en 1,9%. In 2022 zou het Belgische bbp met 3,7% toenemen.

De economie van de eurozone zou dit jaar met 4,8% moeten groeien, of 0,5 procentpunt meer dan twee maanden geleden verwacht. Ook voor de hele EU wordt van een groei van 4,8% uitgegaan.

In Ierland blijft de economie fors doorgroeien (+7,2%). Het was in 2020 al het enige land dat door de coronacrisis geen negatieve groeicijfers liet optekenen. In het koppeloton van de eurozone bevinden zich verder Spanje (+6,2%), Frankrijk (+6,0%), Slovenië (+5,7%), Malta (+5,6%) en België (+5,4%).

Opnieuw op niveau van voor de crisis

De Commissie voorspelt dat zowel in de eurozone als in de EU het reële bbp tegen het laatste kwartaal van 2021 opnieuw op het niveau van voor de crisis zal staan. Voor de eurozone is dit een kwartaal vroeger dan eerder voorspeld. De heropening van de Europese economie kwam vooral de dienstensector ten goede. Bevragingen van consumenten en bedrijven en data tracking tonen intussen aan dat de privéconsumptie opnieuw aantrekt. Bovendien leeft ook het intra-Europese toerisme weer op.

De inflatie in de eurozone zou dit jaar 1,9% bedragen en volgend jaar 1,4%. In België zouden de prijzen met 2,1%, respectievelijk 1,7% stijgen. Voor ons land wijst de Commissie op de impact van de stijgende olieprijzen en de opwaartse prijsdruk als gevolg van de zich herstellende consumptie. Vanaf volgend jaar zou dat dubbele effect minder voelbaar zijn.