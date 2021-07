Huiszoekingen bij twee islamisten in Duitsland naar aanleiding van terreuraanslag in Wenen

In Duitsland zijn woensdagochtend de woningen doorzocht van twee mannen die behoren tot de radicale islamistische beweging. Ze werden geïdentificeerd als familieleden van de dader van de aanslag in Wenen in november 2020. Dat heeft het Duitse parket gemeld.

De twee mannen, een Duitser en een Kosovaar, worden ervan verdacht op de hoogte te zijn geweest van plannen voor de aanslag op 2 november 2020 in het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad, aldus het federaal parket van Karlsruhe. Daarbij werden vier mensen gedood door een aanhanger van de terreurgroep Islamitische Staat.

De huiszoekingen, waarbij speciale eenheden betrokken waren, vonden plaats in de regio’s Osnabrück (westen) en Kassel (centrum).

De verdachten “stonden in nauw contact” met de dader “via sociale media”, aldus het parket, dat eraan toevoegde dat ze in juli 2020 enkele dagen naar Wenen waren gegaan om hem te bezoeken. Daarbij brachten ze de nacht door in zijn appartement en ontmoetten ze andere mensen van de islamistische beweging in Oostenrijk en Zwitserland.