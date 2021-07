Colruyt Group roept pindakaas terug voor allergeen amandelen

Colruyt Group roept pindakaas van het merk Boni Selection terug. Bij een controle door de leverancier werd het allergeen amandelen vastgesteld terwijl dit allergeen niet vermeld is op het etiket. Dat meldt de distributiegroep.

Het betreft pindakaas Boni Selection (350 gram) met lotnummer 075181DN, met als houdbaarheidsdatum 1/3/2022. Aan klanten die dit product gekocht hebben en allergisch of intolerant zijn voor amandelen, wordt gevraagd om het niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen ze het aankoopbedrag terugbetaald. Voor klanten die niet allergisch zijn, is er geen risico bij consumptie.

Het product werd verkocht via winkels van Colruyt, Collect&Go, OKay, OKay Compact, Spar, Solucious, Codifrance, Alvo en algemene voedingswinkels, Colex.