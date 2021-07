Union haalt met Damien Marcq een brok ervaring in huis

Union heeft woensdagmiddag zijn zevende zomertransfer aangekondigd. De club was nog op zoek naar versterkingen op het middenveld, en met de transfervrije Damien Marcq heeft het die versterking nu gevonden.

Marcq was einde contract bij Zulte Waregem en mocht vertrekken. Bij Zulte Waregem kwam Marcq 70 keer in actie. Eerder speelde de Fransman in België ook al kort bij Gent en Charleroi. De 32-jarige defensieve middenvelder tekende een contract bij Union van één seizoen, met een optie op nog een extra jaar.