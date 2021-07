Containerschip Ever Given vrijgegeven na 100 dagen aan de ketting

Het containerschip Ever Given, dat in maart zes dagen lang het Suezkanaal blokkeerde, heeft woensdag het anker gelicht, nadat het 100 dagen aan de ketting heef gelegen in Egypte.

Het containerschip van 200.000 ton kwam op 23 maart vast te zitten. Evergreen Line uit Taiwan had het schip gecharterd, dat onderweg was van China naar Rotterdam. Het schip blokkeerde de scheepvaart op het Suezkanaal, waar volgens deskundigen bijna tien procent van het handelsverkeer over zee passeert. De Ever Given belemmerde de doortocht van 422 schepen, goed voor 26 miljoen ton aan vracht. Volgens het de Suez Canal Authority (SCA) verloor Egypte zo twaalf tot vijftien miljoen dollar (ongeveer 9,8 tot 12,5 miljoen euro) per dag.

Na intensieve onderhandelingen, waarbij ook de verzekeraars van het schip waren betrokken, bereikten de SCA en de Japanse eigenaar van de Ever Given, Shoei Kisen, in juni een voorakkoord over schadevergoedingen. Zondag werd dan een definitief akkoord bereikt, dat bepaalde dat de Ever Given woensdag zou worden vrijgegeven. Over welk bedrag de partijen het eens zijn geworden, is niet bekend.