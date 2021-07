Officieel: Mike Trésor tekent tot 2025 bij KRC Genk

KRC Genk heeft zijn vijfde versterking beet. Mike Trésor heeft met enkele dagen vertraging zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen.

Trésor, een 22-jarige Belg met Burundese roots, komt over van het Nederlandse Willem II. Tot zijn 19de verbleef hij in de jeugdacademie van Anderlecht en speelde hij samen met onder meer Yari Verschaeren en Albert Sambi Lokonga. Daarna verkaste hij naar NEC in Nijmegen, club uit de eerste divisie. Vandaar ging het naar de eredivisie, naar het Tilburgse Willem II. Trésor kan centraal op het middenveld spelen of als vleugelaanvaller. Hij is de vijfde aanwinst van Genk na Sadick, Eiting, Jukleröd en John. Met de transfer is een bedrag gemoeid van naar verluidt 3,5 miljoen euro.