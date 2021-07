Stefan Löfven dan toch opnieuw premier Zweden

De 63-jarige sociaaldemocraat Stefan Löfven is opnieuw premier van Zweden. Hij heeft woensdag voldoende steun daarvoor gekregen in het Zweedse parlement, op negen dagen na zijn ontslag als regeringsleider.

Löfven diende eind juni zijn ontslag in als premier, nadat hij een vertrouwensstemming verloor door een geschil over zijn plannen om de Zweedse huurmarkt te hervormen. Hij verkoos zijn ontslag boven het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Löfven leidde een minderheidsregering van zijn eigen sociaaldemocratische partij en de groene partij, aangevuld met de liberale partij en de socialistische partij.

Een minderheid van 116 parlementariërs stemde voor het opnieuw aanstellen van Löfven, 173 stemden tegen en 60 stemden niet. Alleen als de absolute meerderheid van het 349-koppige parlement tegen hem had gestemd (vanaf 175 stemmen), had hij het niet gehaald. In de periode tussen het opstappen van Löfven en zijn bevestiging woensdag in het parlement, was de regering enkel bevoegd voor de lopende zaken.

Löfvens sociaaldemocraten mogen een nieuwe coalitie proberen te vormen. Lukt dit niet, dan volgen nieuwe verkiezingen. De premier zegt wegens de pandemie geen nieuwe verkiezingen uit te willen schrijven. In september 2022 moet de eerstvolgende stembusgang plaatsvinden. Al bij de onderhandelingen over de volgende begroting kan Löfven opnieuw met problemen te maken krijgen.