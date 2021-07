Coronacrisis heeft overduidelijke impact op criminaliteitsstatistieken van 2020

De coronacrisis heeft ook op de criminaliteitsstatistieken van 2020 een zware impact gehad. Criminaliteitsvormen zoals diefstal en inbraken kenden een stevige duik, terwijl de cybercriminaliteit dan weer een hoge vlucht nam. In totaal werden er vorig jaar bijna 970.000 criminele feiten geregistreerd bij de politiediensten, of 7 procent meer dan in 2019. Die toename is enkel toe te schrijven aan de handhaving van de coronamaatregelen.

In totaal werden van 14 maart tot eind 2020 ruim 190.000 inbreuken op die maatregelen geregistreerd, of een vijfde van het totaalaantal geregistreerde feiten. Als die inbreuken worden weggefilterd, ligt het aantal pv’s opvallend lager dan de voorbije jaren. In maart, april en mei zakten de cijfers volledig weg om daarna weer licht te stijgen, maar nooit tot op het niveau van voor de pandemie.

Cybercriminaliteit nam dan wel sterk toe in 2020. Er waren 43.500 meldingen, of goed een kwart meer dan in 2019. Die stijging is al enkele jaren aan de gang en het verplichte telewerk en de sluiting van winkels leidde volgens de politie tot “een verhoogde online kwetsbaarheid”.

De afgelopen maanden werd er regelmatig voor phishing gewaarschuwd. De ongeziene toename in het aantal registraties van phishing is dan ook geen verrassing. Er werden in 2020 7.424 pv’s opgesteld voor phishing, of driemaal zoveel als in 2019. In maart en april, bij het begin van de coronacrisis, gaan de cijfers pijlsnel de hoogte in, om tijdens de zomer lichtjes te zakken en in het najaar rond de 700 meldingen per maand te schommelen.

“Criminelen vinden steeds meer de weg naar het internet”, stelt ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vast. “Gelukkig blijft de politie niet achter. De digitale transformatie die onze samenleving doormaakt, wordt doorgetrokken naar de politiediensten. We investeren de komende jaren verder in een performante politie op het internet, die inspeelt op nieuwe criminaliteitsvormen zoals phishing. Hiervoor rekruteert de Federale Politie gespecialiseerde ICT-profielen.”

Ook wat betreft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zullen politie en justitie de handschoen opnemen nu criminaliteit in toenemende mate van de reële naar de digitale wereld verschuift. “Politie en justitie gaan met man en macht achter die criminelen aan die denken dat ze het internet kunnen gebruiken om onschuldige burgers hun spaarcenten afhandig te maken. We werken hiervoor samen met de banksector en voorzien politie en justitie van meer mankracht én betere tools om cybercrime te bestrijden.”