Is de held van Lionel Messi knettergek Argentijnse doelman gaat viraal met dolle actie tijdens penaltyreeks

Argentinië plaatste zich dinsdag voor de finale van de Copa America. La Albiceleste versloeg Colombia in de halve finales in Brasilia na strafschoppen. Held van de wedstrijd was de Argentijnse doelman Emiliano Martinez.

Na 90 minuten was de stand dus 1-1. Er worden in deze fase van het toernooi geen verlengingen gespeeld, dus moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Lionel Messi zette zijn elfmeter om, waarna Martinez zich tot held ontpopte met drie gestopte strafschoppen en Argentinië het met 3-2 haalde.

De doelman van Aston Villa redde liefst drie Colombiaanse elfmeters. Met dank aan wat men in het basketbal ‘trash talk’ noemt. Martinez riep verschillende verwensingen in de richting van de penaltynemers. Zoals “Sorry man, maar ik ga je opeten” naar Yerry Mina, die vervolgens miste. Martinez kreeg vervolgens een waarschuwing van de ref.

Messi en co nemen het in een droomfinale op tegen Brazilië. Het thuisland versloeg maandag in Rio de Janeiro Peru met 1-0 in de halve finales. Lucas Paqueta (35.) scoorde de winnende treffer, na knap voorbereidend werk van Neymar. De finale staat zaterdagavond (lokale tijd) op de planning in Maracanã in Rio de Janeiro. Daags voordien spelen Colombia en Peru in Brasilia om het brons.