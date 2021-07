China wil 23 raketten afvuren op gevaarlijke asteroïde die “hooguit een continent zal wegvagen”

Asteroïden draaien net zoals planeten rondjes om de zon. Maar terwijl planeten netjes in hun baan blijven, is de route die asteroïden afleggen veel grilliger. Zoals Bennu, een afgeplatte bal van koolstofrijk materiaal met een diameter van een kleine 500 meter, die in 1999 werd ontdekt. Hij cirkelt elke 437 dagen om de zon en kruist daarbij de banen van zowel Mars als de Aarde.

In de volgende eeuw kan dat een probleem gaan opleveren. Er is dan een kans van 1 op 2700 dat Bennu, ergens tussen 2175 en 2199, in botsing met de Aarde komt. Nu is deze asteroïde weliswaar zo groot dat astronomen hem een planetoïde – kleine planeet – noemen, maar hij zal niet meteen een einde maken aan alle leven op aarde. Hij zal hooguit een continent wegvagen.

Flinke duw

Het maakt Bennu een interessant studieobject. NASA stuurde OSIRIS-REx naar de asteroïde, om die te bestuderen. Na twee jaar metingen te hebben uitgevoerd van bovenaf landde de ruimtesonde vorig jaar op Bennu om monsters van het oppervlak te nemen. Twee maanden geleden vertrok OSIRIS-REx weer en in 2023 moeten de monsters op aarde afgeleverd worden.

Het is goed mogelijk dat het probleem Bennu zichzelf oplost. De baan van de asteroïde rond de zon verandert regelmatig onder invloed van de zwaartekracht van andere planeten en de zon, en astronomen achten de kans dat hij uiteindelijk in onze ster zal crashen, daarom veruit het grootst. Maar de Chinezen willen nu het zekere voor het onzekere nemen en Bennu een duwtje gaan geven.

Of liever: een flinke duw. Chinese astronomen hebben berekend dat ze daar 23 Lange Mars 5-raketten voor nodig hebben. Als die gelijktijdig op Bennu zouden inslaan, zou de baan van de asteroïde met ongeveer 9000 kilometer gewijzigd worden, voldoende om de kans op een botsing volgende eeuw nog kleiner te maken dan die al is.

Kracht

De Chinezen zijn niet de enigen die dit hebben bedacht. NASA gaat op korte termijn zelfs al oefenen met deze techniek. Rond de komende jaarwisseling gaat de Double Asteroid Redirection Test (DART) van start. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie lanceert dan een satelliet die september volgend jaar moet crashen op Dimorphos, het maantje van de asteroïde Didymos.

Het doel van DART is om te zien hoezeer de baan van het maantje zal veranderen als gevolg van de inslag. Astronomen houden die nu al heel goed in de gaten, zodat ze de afwijking heel precies kunnen gaan meten. Op die manier kunnen ze dan berekenen hoeveel kracht er nodig zal zijn om asteroïden zoals Bennu van koers te laten veranderen.

De Ierse professor Alan Fitzsimmons, expert op het gebied van objecten die gevaarlijk dicht bij de Aarde kunnen komen, vindt het Chinese plan dan ook “een behoorlijk aardig concept”, zo zegt hij. “Door meer massa te laten inslaan op een asteroïde, kan je met behulp van simpele fysica een veel groter effect bewerkstelligen.”

Armageddon

Het zal in ieder geval minder gevaarlijk zijn dan de oplossing die Hollywood voorstelde in de film Armageddon. Daarin wordt een asteroïde die de Aarde bedreigt, opgeblazen met behulp van een kernbom. Wetenschappers vinden dat een bloedlinke optie, want daarmee wordt de baan van de asteroïde niet veranderd én de aarde krijgt een bombardement voor de kiezen met de brokstukken van de ontplofte asteroïde.

De Britse professor Gareth Collins, net zoals Fitzsimmons een Near Earth Objects specialist, benadrukt in gesprek met persagentschap Reuters overigens dat de kans op een inslag van een asteroïde met het formaat van Bennu in de komende honderd jaar zeer klein is: ongeveer 1 op 1.000. De mensheid heeft dus nog even de tijd om te oefenen.