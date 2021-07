Manifestaties tegen monarchie eisen 27 mensenlevens in eSwatini

Bij confrontaties tijdens manifestaties tegen de monarchie in het koninkrijk eSwatini, het vroegere Swaziland, zijn 27 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de minister van Handel van het kleine land.

“Helaas hebben 27 mensen het leven verloren”, aldus Manqoba Khumalo. De minister verduidelijkte dat het merendeel van de overlijdens van vorige week dateert. “Er moest geweld gebruikt worden en in sommige gevallen moest geschoten worden en zijn er slachtoffers gevallen.”

Het 1,3 miljoen inwoners tellende land wordt al sinds 1986 geleid door koning Mswati III, die het parlement controleert en zelf ministers benoemt. Politieke partijen zijn er niet. De monarch herdoopte in 2018 ook op eigen houtje zijn land tot eSwatini, wat in het Swati het “land van de Swazi’s” betekent. Het land is sinds enkele weken in de ban van manifestaties tegen het regime. Die zijn zeldzaam in het Afrikaanse land.

“In enkele gevallen zaten mensen vast in gebouwen die in brand werden gestoken”, aldus Khumalo. Honderden woedende jongeren plunderden winkels en staken die in brand. Ze hadden het gemunt op eigendommen van de koning. Ze gooiden stenen naar de politie die met scherp schoot.

Tot op heden had de overheid verklaard geen officieel verslag te hebben gekregen over het overlijden van manifestanten. Intussen is een avondklok opgelegd, het leger ingezet en de internettoegang ingeperkt.