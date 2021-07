Rusland wijst van spionage beschuldigde Estse consul uit

Rusland heeft de Estse consul het land uitgewezen die was opgepakt en werd beschuldigd van het proberen te verkrijgen van “geheime documenten”.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had woensdag de Estse zaakgelastigde in Rusland bij zich geroepen om “sterk te protesteren tegen de activiteiten van de consul van Estland in Sint-Petersburg, Mart Lätte”, aldus de woordvoerder van de Russische diplomatie, Maria Zacharova. Lätte is persona non grata en kreeg 48 uur de tijd om het Russisch grondgebied te verlaten.

De Russische veiligheidsdienst had gezegd de diplomaat “op heterdaad betrapt en opgepakt” te hebben, op het ogenblik dat hij geclassificeerde documenten ontving van een Russisch burger.

Estland hekelde de “volledig ongegronde” beschuldigingen en noemde de arrestatie een Russische provocatie. “Dit is een extreem cynisch standpunt want er zijn onweerlegbare bewijzen van de illegale activiteiten van deze Estse diplomaat”, aldus Zacharova.

De afgelopen jaren is het aantal spionagezaken tussen Moskou en het Westen vermenigvuldigd. De spanningen blijven toenemen sinds de Oekraïense crisis en de annexatie van de Krim in 2014.

In april was de Oekraïense consul in Sint-Petersburg, Aleksandr Sossonioek, door de FSB opgepakt. Hij zou geprobeerd hebben geheime informatie te verkrijgen.

Rusland is ook al beschuldigd van verschillende spionagefeiten in meerdere Europese landen. Dat leidde telkens tot de wederzijdse uitwijzing van diplomaten.

In Europa zijn de spanningen bijzonder sterk opgelopen tussen Rusland en Tsjechië. Praag beschuldigt Moskou ervan verantwoordelijk te zijn voor dodelijke ontploffingen, waarbij een munitiedepot in Tsjechië is vernield in 2014.