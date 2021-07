Zech Medley is niet van Arsenal gekomen voor een figurantenrol: “Waarom KV Oostende? Jack Hendry is het beste voorbeeld”

Het is heerlijk om naar te luisteren, dat accent uit Londen. Zijn teammaats kunnen er maar best aan wennen: Zech Medley (20) is niet naar Oostende gekomen voor een figurantenrol. Als jonkie met de nodige adelbrieven moet hij de defensieve stabiliteit garanderen aan zee. En dat samen met Hendry, wie hij een voorbeeld noemt. “Arsenal? Ik moest denken aan mijn carrière, maar ooit wil ik terugkeren.”

Van het hectische Londen naar de Belgische kust, het moet wennen zijn voor de nieuwe verdediger van KV Oostende. Al kan het tijdens de zomermaanden ook druk zijn aan zee. “Mijn Britse ploegmaats Hendry en McGeehan wonen beiden in Brugge. Ik koos voor het centrum van Oostende, want ik wil dicht bij het oefencomplex en het stadion wonen – dat vind ik belangrijk”, zegt Medley.

Hij heeft duidelijk goed nagedacht over die volgende stap in z’n carrière, want hoe belandt een ex-verdediger van Arsenal nu in godsnaam bij KVO? “Vorig seizoen werd ik uitgeleend. Aan Gillingham in de League One, en daarna aan Kilmarnock in Schotland. Twee keer een heel leerrijke ervaring, vooral dan op fysiek vlak. Maar in de Belgische competitie wil ik vooral een betere voetballer worden. Kijk naar de evolutie van Jack Hendry, hij is het beste voorbeeld. Erg goed ken ik de Jupiler Pro League niet, maar jullie hebben best wel een goede naam bij ons. Als je kijkt naar alle Premier League-spelers die ooit begonnen in jullie land: dat is indrukwekkend. Het zou mooi zijn moest ik ooit ook zo’n loopbaan kunnen maken.”

De sfeer in de stations leerde hij wél al kennen: toen Standard tegen Arsenal speelde in de Europa League, zat Medley op de bank. “Een gek sfeertje”, herinnert hij zich nog. “Daar kijk ik dus echt naar uit.

Doorbreken bij de hoofdmacht van Arsenal lukte niet. Medley verzamelde er wel een handvol minuten en plaatsen op de bank, maar een vaste waarde worden zat er om verschillende redenen niet in. “Sinds mijn zestiende doorliep ik daar de jeugdreeksen, maar bij de eerste ploeg kampte ik vaak met blessures. En als ik dan een goede periode had, haalde ik hoogstens de bank. Op een bepaald moment moet je aan jezelf en je eigen carrière denken. Maar ooit ik wil terugkeren”, legt hij uit.

Aanwezig zijn

Ganaye volgde de verdediger al langer en kon hem tot 2025 vastleggen. Medley – ooit nog international bij de Engelse U16 – krijgt rugnummer 3 bij KVO. “Dat het nummer naar een basisplaats verwijst? Dat moet je aan de trainer vragen. (lacht) Het liefst speel ik centraal, maar ik kan ook op de linkerflank uit de voeten. Daar staat Arthur Theate nu. Een uitstekende speler, trouwens. Ik sprak al met de trainer en ik wil als verdediger vooral aanwezig zijn. De ploeg aansturen, goed communiceren. En Oostende bouwt ook graag op vanuit de verdediging.”

Om dan ooit hopelijk een volgende stap te zetten én misschien zelfs international te worden. Maar momenteel blijft het bij supporteren voor Engeland. “Natuurlijk droom ik daarvan, dat doet elke voetballer toch?” aldus Medley. “The Three Lions doen het momenteel fantastisch op het EK, ik gun ze het echt. Maar of ze gaan winnen? Het kan, maar ik weet het niet. Denemarken wordt geen hapje. En eerlijk: ik vind ook dat Italië enorm sterk is. Ik had een voorgevoel dat ze sterk zouden zijn op het toernooi. Wanneer je dat jonge geweld combineert met ervaren mannen zoals Bonucci en Chiellini...” (blaast)