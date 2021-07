Inter zal Christian Eriksen “met open armen” ontvangen

Christian Eriksen, die op 12 juni tijdens de eerste groepswedstrijd van Denemarken op het EK voetbal tegen Finland een hartstilstand overleefde, zal eens hij uitgerust is “met open armen” ontvangen worden bij Inter Milaan. Dat maakte Simone Inzaghi, de nieuwe coach van de Nerazzurri, woensdag bekend bij zijn voorstelling.

“Hij moet op dit moment enkel maar aan rusten denken”, zei Inzaghi op zijn eerste persconferentie. De oud-spits kwam over van Lazio en is de opvolger van Antonio Conte, die in het tussenseizoen vertrok. “Ik heb voor het EK met hem gepraat, na zijn ongeluk niet meer. Ik rekende op hem, maar ik besef dat hij tijd zal nodig hebben. Eens hij uitgerust is en terugkeert naar Inter, zal ik hem als trainer met open armen opwachten.”

Eriksen werd een kleine maand geleden op het veld van het Parkenstadion in Kopenhagen gereanimeerd. Na enkele dagen in het ziekenhuis mocht hij zijn herstel thuis verderzetten. Er werd ook een defibrillator geïmplanteerd. Die defibrillator zet een groot vraagteken bij de rest van zijn carrière. Veel zal afhangen van de toekomstige beoordeling van zijn gezondheidstoestand door Inter.

Inter strikte de voorbije weken met doelman Alex Cordaz (Crotone), verdediger Matteo Darmian (Parma) en middenvelder Hakan Calhanoglu (AC Milan) drie zomeraanwinsten. Darmian speelde het voorbije seizoen al op huurbasis voor de Nerazzurri. Aan uitgaande zijde verlieten onder meer Achraf Hakimi (PSG), Matteo Politano (Napoli), Antonio Candreva (Sampdoria) en Ashley Young (Aston Villa) de club.