Deniz Undav wil ook in 1A de weg naar de netten vinden voor Union: “Volgend seizoen minstens 14 goals”

Het koningskoppel van Union: zo kunnen we Deniz Undav (24) en Dante Vanzeir (23) het best omschrijven. Vorig seizoen waren ze samen goed voor 36 goals in de competitie, en ook in de voorbereiding in aanloop naar het nieuwe seizoen wisten de goudhaantjes elkaar al te vinden. “Zelfs al spelen we met gesloten ogen, we vinden elkaar nog”, liet Undav na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Deinze (6-2) weten.

De voorbereiding van Union verloopt voorlopig meer dan behoorlijk. Los van de afgelaste oefenwedstrijd tegen AA Gent en teambuilding naar de Ardennen – sommige spelers hadden last van hun vaccin, terwijl anderen sukkelden met kleine blessures –, heeft Union er al een meer dan behoorlijke voorbereidingsmaand opzitten. Slechts één keer speelden de Brusselaars gelijk, de andere vijf oefenduels werden (ruim) gewonnen. Afgelopen dinsdag werd 1B-ploeg Deinze simpel opzijgezet met 6-2, Deniz Undav pikte alweer zijn doelpuntje mee. “Ik wil gewoon goed spelen en de ploeg helpen. Of ik er nu 1, 2 of 3 scoor, dat maakt mij weinig uit”, aldus de Duitse spits.

“Onze ploeg raakt steeds beter op elkaar ingespeeld”, stelt Undav. “We weten tot wat we in staat zijn en elke wedstrijd worden we beter. In aanvallend opzicht speelden we tegen Deinze weer een perfecte wedstrijd.” Maar, niet enkel de aanval telt in het voetbal, en dus moet er ook gekeken worden naar de twee vroege tegendoelpunten, die beide veroorzaakt werden door dom balverlies. “Het kan niet zijn dat we op die manier twee goals slikken. We zullen op defensief vlak nog moeten verbeteren om zulke dingen te vermijden. Hopelijk kunnen we vrijdag tegen Lens al een betere verdedigende prestatie op de mat leggen, want dat is een sterke ploeg.”

Gouden duo

Scoren is niet het enige wat Undav tegen Deinze deed, hij gaf ook een knappe assist aan zijn spitsbroeder Dante Vanzeir. “Dante weet hoe ik speel, en vice versa. We zijn perfect op elkaar ingespeeld: zelfs als we onze ogen sluiten, weten we nog hoe we elkaar moeten vinden. We komen goed overeen en het maakt ons echt niet uit wie van de twee scoort. We gunnen het elkaar, en dat is belangrijk als spits.”

Of Undav zich zorgen maakt om zijn plek nu Felipe Avenatti de ploeg komt versterken? “Nee, het is normaal dat je bij een ploeg drie à vier spitsen hebt lopen, waarvan er twee in de basis staan. Ik train zo hard mogelijk om mijn positie in de ploeg te houden, net als iedereen natuurlijk. Ik doe heel hard mijn best op training, want ik wil vanaf het begin van de competitie in de basis staan.”

Klaar voor de start

Over een dikke twee weken start de Jupiler Pro League al. “We zullen zeker klaar zijn. We hebben zin om direct tegen de twee beste ploegen uit de competitie te spelen (Union start de competitie tegen Anderlecht en Club Brugge, red.) . Hopelijk hebben we een goede start, maar ik ga er alleszins van uit dat we het goed zullen doen. Voor ons is er ook geen druk. Als we die twee matchen verliezen, zal dat normaal zijn. Maar als we winnen, zal iedereen versteld staan.”

Vorig seizoen nam Undav zich voor om minstens vijftien keer te scoren in 1B, maar hoe zit het nu in 1A? “Goh, dat is een moeilijke vraag. Laat ons zeggen: minstens veertien. Als het meer is, is het perfect, maar als het minder is, zal mijn seizoen niet geslaagd zijn”, besluit Undav.

Union kan voor zijn volgende drie wedstrijden rekenen op een volledig fitte kern. Felipe Avenatti en Bart Nieuwkoop maakten tegen Deinze hun eerste minuten voor de club, en ook Burgess kwam na zijn blessure opnieuw in actie. Er wacht nu een Frans drieluik met wedstrijden tegen Lens (09/07), Valenciennes (14/07) en Amiens (17/07).