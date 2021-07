Donald Trump spant rechtszaak aan tegen Facebook, Twitter en Google: “Illegale en schandelijke censuur”

De gewezen Amerikaanse president Donald Trump spant een rechtszaak aan tegen technologiereuzen Facebook, Twitter, Google en de bazen van die bedrijven. Trump eist dat zijn accounts snel worden hersteld, zei hij woensdag.

“Vandaag, aan de zijde van America First Policy Institute, dien ik als hoofdvertegenwoordiger een grote collectieve rechtszaak in tegen techreuzen Facebook, Google en Twitter en hun bazen Mark Zuckerberg, Sundar Pichai en Jack Dorsey”, kondigde Trump aan in zijn golfclub in Bedminster in New Jersey. Bij collectieve rechtszaken wordt namens een grotere groep actie ondernomen.

LEES OOK. Verbannen op Twitter, geblokkeerd op Facebook: kunnen sociale media Donald Trump zomaar zwijgen opleggen? (+)

De drie bazen “voeren een illegale, ongrondwettelijke censuur”, vindt Trump. Toeschouwers onthaalden zijn aankondiging op applaus. “We vragen aan de federale rechtbank van het zuidelijke district van Florida om een onmiddellijk einde te bevelen aan de illegale en schandelijke censuur van socialenetwerkgroepen tegen Amerikanen”, zei hij. “We eisen het einde van de gedwongen stilte.”

LEES OOK. Hij had meer dan 80 miljoen volgers, maar werd permanent geschorst: wat is Donald Trump nog zonder Twitter? (+)

“Er is geen beter bewijs dat de Big Tech buiten controle is dan het feit dat ze de zittende president van de Verenigde Staten hebben verboden” op hun platformen, klonk het nog. “Als ze dat met mij kunnen doen, kunnen ze dat met iedereen. En dat is exact wat ze doen”, zei hij. Daarna liet hij andere mensen met een verbod op de bewuste sociale media aan het woord.

Verbannen

Trump ligt al lange tijd overhoop met Facebook en Twitter over vrijheid van meningsuiting en censuur. De oud-president is helemaal verbannen door Twitter, terwijl Facebook hem voor twee jaar heeft verwijderd. Dat gebeurde na de gewelddadige aanval op het Capitool op 6 januari door aanhangers van Trump.

LEES OOK. Trump nog altijd geschorst op Facebook en lanceert dan maar eigen blog, maar “grote comeback” blijft uit (+)

De voormalige president had bijna 89 miljoen volgers op Twitter, wat voor hem het belangrijkste communicatieplatform was. Op Facebook had hij 35 miljoen volgers, en op Instagram 24 miljoen.