‘Fout grapje’ kost Griezmann deal met Japanse gameproducent

Opnieuw een domper voor voetballend Spanje: na hun kans op de EK-beker, dreigen twee poulains van FC Barcelona nu ook best wat fans te verliezen. De reden? Een controversieel filmpje uit 2019, waarin spelers Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé spotten met hotelpersoneel in Japan. ‘Niet racistisch’, beweert het duo. Maar intussen schroefde de Japanse computerspellenfabrikant Konami hun contract met ‘ambassadeur’ Griezmann al terug, en moeit ook de belangrijkste sponsor zich. De club zelf houdt zich voorlopig stil.

Het bewuste Snapchatfilmpje: Griezmann en Dembélé op een hotelkamer, waar Aziatische techniekers zich ontfermen over een defecte televisie. “Al deze lelijke gezichten, enkel zodat je Pro Evolution Soccer (een videospelletje, nvdr) kan spelen, ben je niet beschaamd?”, zegt Dembélé. “Putain, die taal. Zijn jullie technologisch geavanceerd in jullie land, of niet?” Griezmann lacht de hele tijd mee. In nog een tweede filmpje zou Griezmann met aangepast accent ‘Ching chong’ naar de camera roepen. Beide dateren uit 2019.

Formeel protesteren

Niet oké, reageerde het internet fel, onder de hashtag #StopAsianHate. Het Japanse entertainmentbedrijf Konami, dat Griezmann amper een maand geleden tekende als ambassadeur, trok 48 uur na de videolek de deal al terug in. “Konami Digital Entertainment gelooft, zoals het ook de sportfilosofie is, dat elke vorm van discriminatie onaanvaardbaar is”, las hun statement. Ook Rakuten, Japans grootste e-commerce retailer en de officiële sponsor van de club, vroeg een volledige uitleg. “Als clubsponsor en tourorganisator betreur ik het zeer dat de FCB-spelers discriminerende opmerkingen hebben gemaakt”, postte CEO Hiroshi Mikitani op Twitter. “Aangezien Rakuten de filosofie van Barça heeft onderschreven en de club heeft gesponsord, zijn dergelijke uitspraken onder alle omstandigheden onaanvaardbaar en zullen we formeel protesteren tegen de club en hun mening vragen.”

“Een man die ik niet ben”

Voorlopig blijft een officiële reactie van de club uit. Beide spelers reageerden wél al op de heisa. “Alles vond plaats in Japan, maar het had overal ter wereld kunnen gebeuren, en ik had nog dezelfde uitdrukking gebruikt”, schreef Dembélé maandag op Instagram. “Ik mikte dus op geen enkele gemeenschap. Ik gebruik dit type expressies gewoon met vrienden, ongeacht hun afkomst. Maar ik begrijp dat het de mensen op de beelden pijn had kunnen doen. Daarom wil ik ze mijn oprechte excuses aanbieden.” Ook Griezmann hield vol dat hij niet racistisch was geweest. “Ik heb me altijd ingezet tegen elke vorm van discriminatie”, schreef hij op Twitter. “De afgelopen dagen hebben sommige mensen me willen laten doorgaan voor een man die ik niet ben. Ik weerleg met klem de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit, en het spijt me als ik mijn Japanse vrienden heb beledigd.”

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

Voor Griezmann is het niet de eerste keer dat het woord ‘racistisch’ valt: in 2017 veroorzaakte hij een eerste keer controverse door zich op een themafeestje als ‘blackface’ te verkleden.