Ouders van overvallen scouts reageren: “Toen mijn zoon zo vroeg belde, dacht ik eerst aan een corona-uitbraak”

Temse / Zwevegem -

Het was vanochtend schrikken voor de ouders van de scouts van Zwevegem toen ze hoorden dat hun kinderen op kamp in Temse in alle vroegte door twee gewapende mannen overvallen werden. “Zij lagen te slapen toen ze door het kabaal van de overval gewekt werden”, zegt de moeder van een van de leiders. “Eerst dachten zij dat het een spel was. Pas later beseften ze wat er gebeurd was en dat was voor iedereen een schok. Zoiets verwacht je niet als je op kamp gaat.”