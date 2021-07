Toen de Vlaamse losbandigheid geen grenzen leek te kennen: “Sommigen schijnen te leven om te brassen en te teren”

In de jaren 20 amuseerde Vlaanderen zich zo hevig in het uitgaansleven, dat in de kranten in commentaarstukken werd gewaarschuwd voor de losbandigheid: “Het is al plezier wat de klok slaat. Sommige mensen schijnen te leven en werken om te brassen en te teren.” Ook kerk en staat gaven tegengas tegen die ‘verbeestende bezighoudingen”, terwijl er amper genoeg metsers en dienders werden gevonden om de nieuwe cinema’s en danszalen gebouwd te krijgen.