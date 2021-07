De stad van de vrijheid in het hart geraakt door aanslag op Peter R. de Vries: “Een open zenuw dat uitgesproken figuren zich in Amsterdam niet veilig kunnen voelen”

Het neerschieten van Peter R. de Vries betekent voor Nederland meer dan een aanslag op een journalist. Veel mensen spiegelen zich aan het recht en onrecht waarvoor hij op de bres springt. En op de onverschrokken manier waarop hij dat doet, belichaamt de Vries de ziel van een hele stad. “Sinds de moord op Theo van Gogh is het een open zenuw dat uitgesproken figuren zich niet veilig kunnen voelen in een stad die vrijheid uitademt.”

Amsterdammers leggen bloemen neer op de stoep waar Peter R. de Vries de avond voordien neergeschoten werd. Ze worstelen om niet in de verleden tijd over de man te spreken. Want terwijl sommigen nog hoop ...