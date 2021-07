Energieprijzen tot 300 procent duurder in een jaar tijd: hoe kan dat en wanneer kies je best voor een nieuw contract?

Consumentenorganisatie Test Aankoop waarschuwt: de energieprijzen in ons land zijn in één jaar tijd fors de hoogte in geschoten. Zowel gas als elektriciteit zijn momenteel een pak – tot zelfs bijna 300 procent – duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. “Vorig jaar raadden we nog aan om voor een vast contract te kiezen”, zegt woordvoerder Simon November. “Nu geldt dat advies niet meer.”