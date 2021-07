Lasse Vigen moet de nieuwe patron worden op het Waregemse middenveld: “Ik heb het gevoel dat dit de juiste stap voor mij is”

Lasse Vigen Christensen (26) stond in het tussenseizoen heel hoog op het verlanglijstje en Essevee haalde de Deense middenvelder uiteindelijk ook binnen. Vorig jaar was hij nog een belangrijke schakel in de titelraid van Brøndby, maar hij verkoos een nieuw buitenlands avontuur bij Essevee boven een Europese campagne met de Deense club. “Zulte Waregem was voor mij de ideale bestemming en het aanbod kwam ook op het juiste moment”, klinkt het.

Eerst en vooral: je heet voluit Lasse Vigen Christensen, maar je speelt met Vigen op de rug. Hoe zit dat precies?

“In Denemarken hebben de meeste mensen twee achternamen, een van je moeder en een van je vader. De reden waarom ik met Vigen op mijn shirt speel, is vrij simpel: Christensen is een naam die heel vaak voorkomt in Denemarken. Vigen is specialer en makkelijker herkenbaar, vandaar. Je spreekt het uit als Viën, trouwens.”

Vorig jaar pakte je in Denemarken de titel met Brøndby IF. Zie je Zulte Waregem dan als een stap hogerop?

“Dat is een vraag die je als speler vaak krijgt na een transfer, maar voor mij is die eigenlijk naast de kwestie. Ik vind het namelijk niet belangrijk of een transfer al dan niet een stap hogerop is. Veel belangrijker vind ik het dat het de juiste stap is. En dat gevoel heb ik hier wel. Deze overgang kwam op het juiste moment in mijn carrière. Ik speelde zo’n vier jaar voor Brøndby en beleefde er heel er mooie momenten, maar het was tijd voor iets nieuws. Ik word in augustus 27 jaar en wilde altijd al opnieuw in het buitenland spelen. Zulte Waregem is voor mij dan ook de ideale bestemming en het aanbod kwam op het juiste moment.”

De fans van Brøndby leken je vertrek alleszins te betreuren.

“Dat is ergens wel leuk om te zien. Liever zo dan dat ze mijn vertrek zouden vieren natuurlijk. (lacht) Het heeft er ook mee te maken dat ik vertrokken ben op een absoluut hoogtepunt, vermoed ik. Mijn allerlaatste wedstrijd voor de club was meteen ook de titelmatch. Ik scoorde er de openingsgoal en we pakten uiteindelijk de eerste titel in zestien jaar. Dat betekende heel veel voor de supporters. Vandaar waarschijnlijk dat mijn vertrek wel iets losmaakte. Voor mij persoonlijk ook, trouwens. Ik ben altijd erg verbonden met de clubs waarvoor ik speel. Die band hoop ik hier ook te creëren.”

Door je vertrek loop je wel een Europese campagne mis.

“O ja. Dat was natuurlijk leuk geweest, maar ik heb nu deze keuze gemaakt. Uiteindelijk ben ik blijer dat we de titel gepakt hebben, dan dat ik verdrietig ben omdat ik nu geen Europees voetbal speel. Ik sta volledig achter mijn keuze.”



Je wilde weer naar het buitenland. Opnieuw, want je speelde eerder ook al een 70-tal wedstrijden in de Engelse tweede klasse bij traditieclub Fulham.

“Klopt. Ik vertrok op mijn zeventiende al naar Engeland en beleefde er een mooie periode. Het is ergens wel een stiekeme droom om ooit terug in Engeland te spelen, maar dat is toekomstmuziek. Laat me hier eerst maar iets moois neerzetten, want ik besef dat de Belgische competitie geen evidente competitie is om in te presteren. Het wordt hoe dan ook een uitdaging, maar ik ben er klaar voor.”

Zulte Waregem en Denen, het was in het verleden al een succesvolle combinatie. Denk maar aan Brian Hamalainen, Hendrik Dalsgaard en Lukas Lerager. Dat moet vertrouwen geven?

“Het is inderdaad goed om te weten dat Deense spelers in België en bij Zulte Waregem specifiek goed aarden. Ik hoop natuurlijk in hun voetsporen te treden. Vorig jaar speelde ik nog tegen Lukas Lerager, die bij Kopenhagen speelt, maar het is niet zo dat ik hem raad gevraagd heb. Ik vind het belangrijker dat ik een goed gevoel heb als ik een club ga bezoeken, en dat was hier zeker het geval.”

Moet jij een van de leiders worden? Tijdens de eerste oefenwedstrijden was je verbaal heel sterk aanwezig.

“Dat is niet aan mij om te bepalen. Ik ben hier pas. Natuurlijk heb ik al wat ervaring, maar dit blijft toch een nieuwe omgeving. Ik focus me ook niet per se op het vele coachen. Ik denk dat het eerder iets is dat vanzelf komt. Ik ben iemand die zijn medespelers graag helpt. Die eerste twee weken probeer ik nochtans vooral te luisteren. Voor mij is het nu belangrijk om te weten te komen wat er van mij verwacht wordt en uit te vissen hoe mijn teammaats willen spelen. Momenteel focus ik me vooral op mijn eigen integratie in het team en dan zien we wel hoe het evolueert.”