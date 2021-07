Pérez helpt Club Brugge met twee knappe goals in oefenpot voorbij Zulte Waregem

Club Brugge klopte Zulte Waregem tijdens een leuke oefenpot (2-1). Vossen scoorde al snel tegen z’n ex-ploeg, maar de Brugse jonkies konden de scheve situatie na de rust nog rechtzetten na een resem kansen. Daniel Pérez - nog maar enkele dagen terug uit vakantie - hielp z’n ploeg na de rust haasje over doen met twee goals. Een rentree die kan tellen.

LEES OOK. OEFENWEDSTRIJDEN. Beerschot pas in slot voorbij Waasland-Beveren, Charleroi gelijk tegen Franse tweedeklasser

Voor het eerst tijdens de voorbereiding begon Club Brugge met wat volgende week in de Supercup wel eens een basiselftal zou kunnen zijn. Mata en Mignolet herstellen nog van hun blessure, Vanaken en Sobol zijn nog met vakantie na het EK. Enkel Mata zou eventueel nog kunnen spelen tegen Genk, al moet Clement daarvoor volgende week nog afwachten. Van der Brempt en De Cuyper waren de jonge vervangers van de afwezigen op de flanken van de afwezigen. Ook Zulte Waregem speelde met een ervaren ploeg: o.a. Hubert, Vossen, Ciranni, De Bock, Bossut en Gano mochten beginnen.

Pérez viert rentree in stijl

Club begon het best, maar moest al na drie minuten achtervolgen. Een voorzet week af en belandde ietwat gelukkig in de voeten van Vossen, die de opener tegen z’n ex-club maar binnen te duwen had. Blauw-zwart won nog maar één keertje in drie oefenmatchen en wou dus iets tonen. En dat Bossut voor de rust geen gelijkmaker moest slikken, was bijna een mirakel. Want Brugse druk was er voldoende. Mitrovic én Ciranni kopten op de paal van Bossut, daartussen kon De Ketelaere de bal net niet in doel verwerken. Samen met Lang zorgde CDK voor de ideeën, al ontbrak het soms aan lijn in de acties. Essevee counterde wanneer het kon, al vertoefde het vaker op de eigen helft dan op die van Club. Aan de rust stond het 0-1.

Clement wisselde het hele elftal tijdens de pauze en vond het tijd voor wat jong geweld. Pérez maakte z’n eerste minuten sinds z’n terugkeer van Venezuela, ook Rits en Badji kwamen in de ploeg. Bij Zulte Waregem bleef iedereen staan. Pérez kreeg al snel een mogelijkheid om te scoren maar kwam net tekort, even later probeerde hij het nog een keer maar bracht Bossut redding. Ondertussen voerde Essevee ook een aantal wissels door: Berahino en Govea kregen onder andere nog een halfuurtje. Club kon iets na het uur dan toch gelijkmaken: Badji bereikte Pérez - dat samenspel verliep trouwens goed - en was de uitgekomen Bossut te slim af, waardoor de Venezolaan maar binnen te schuiven had. Mooie goal. Blauw-zwart blééf aandringen, maar Audoor en Badji vonden deze keer wel Bossut op hun weg.

Het lukte Club uiteindelijk toch nog om de tweede zege van de voorbereiding veilig te stellen. Alweer Pérez scoorde, en dit keer met een prachtige kopbal in de winkelhaak op voorzet van Rits. In de slotfase moest Lammens De Smet wel nog van een gelijkmaker houden. Vrijdag oefent Club alweer tegen AEK Athene.

CLUB BRUGGE: Shinton (46’ Lammens), Van der Brempt (46’ Van den Keybus), Mitrovic (46’ Mondele), Mechele (46’ Mbamba), De Cuyper (46’ Ricca), Kossounou (46’ Balanta), Vormer (26’ Rits), De Ketelaere (46’ Audoor), Okereke (46’ Pérez), Lang (46’ Sandra), Dost (46’ Badji)

ZULTE WAREGEM: Bossut, Sormo (52’ Van Aken), Humphreys (75’ De Smet), De Bock (75’ Thiam), Hubert (71’ De Poorter), Ciranni (’67 De Neve), Vigen (67’ De Buyser), Sissako (52’ Govea), Dompe (62’ Srarfi), Gano (62’ Berahino), Vossen (71’ Sylla)

Doelpunten: 3’ Vossen (0-1), 66’ Pérez (1-1), 78’ Pérez (2-1)