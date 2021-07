OEFENWEDSTRIJDEN. Beerschot pas in slot voorbij Waasland-Beveren, Charleroi gelijk tegen Franse tweedeklasser

Beerschot heeft in zijn zesde oefenwedstrijd de maat genomen van Waasland-Beveren, nadat het pas in het slot het verschil maken. Charleroi speelde gelijk tegen de Franse tweedeklasser Amiens, bij de rust stonden de Carolo’s nog 0-3 achter.

LEES OOK. Pérez helpt Club Brugge met twee knappe goals in oefenpot voorbij Zulte Waregem

Charleroi speelt gelijk tegen Franse tweedeklasser

Charleroi begon opnieuw in een 3-5-2 tegen Amiens, met nieuwkomer Koffi al meteen in doel. Voorin probeerde Still het - door het ontbreken van echte spitsen - met youngster Descotte en aanwinst Zaroury. Al snel toonde Koffi dat hij Charleroi komend seizoen wel iets kan bijbregen met een knappe redding. Aan de overkant hield de bezoekende doelman Gillet van de openingstreffer, maar even later lukte Koffi niet hetzelfde: Diakhaby opende de score voor de Franse tweedeklasser. Toen de ref de bal op de stip legde na een half uur - een vrije strenge beslissing na een overtreding van Gillet - verdubbelden de bezoekers de score. Vlak voor rust werd het zelfs nog 0-3.

Still wisselde drie keer tijdens de rust - Van Cleemput, Gholizadeh en Hendrickx kwamen op het veld - en Charleroi toonde zich al sterker dan voor rust. Zaroury kwam oog in oog met de doelman, maar miste. Even later maakte de aanwinst van Lommel er dan toch knap 1-3 van. Morioka miste even later nog de aansluitingstreffer. De Japanner voelde zich beter in zijn sas en zette een kwartier voor tijd een lichte strafschop om. Enkele minuten later maakte hij er knap 3-3 van, een opsteker voor de Henegouwers. (bvv)

Doelpunten: 21’ 0-1, 33’ 0-2 (strafschop), 42’ 0-3, 60’ Zaroury 1-3, 74’ Morioka (strafschop) 2-3, 77’ Morioka 3-3

Charleroi: Koffi, Knezevic, Dessoleil, Andreou, Tchatchoua (46’ Van Cleemput), Ilaimaharitra (46’ Gholizadeh), Gillet (46’ Hendrickx), Morioka, Kayembe (81’ Goranov), Zaroury (71’ Benchaib), Descotte (63’ Fall)

Beerschot pas in slot voorbij Waasland-Beveren

Beerschot heeft in zijn zesde oefenwedstrijd de maat genomen van Waasland-Beveren. De Mannekes domineerden de wedstrijd, maar konden pas in het slot het verschil maken. Suzuki en Coulibaly zorgden voor de 2-0-eindstand.

Rapha Holzhauser had er duidelijk zin in. De Oostenrijker schudde op het veld van Hoboken een paar trucjes uit zijn sloffen, maar was alleen in de afwerking niet secuur genoeg. Eén op één met Gabriël besloot hij op de Wase doelman, in de slotfase van de eerste helft waaide een vrije trap naast.

Beerschot had voor rust al voldoende kansen om de score te openen, maar ook Eleke en Krekovic misten precisie. Eleke mikte een kopbal naast, het schot van de Kroaat schampte de buitenkant van de paal. Achterin bleef een foutje van Konstantopoulos zonder gevolgen.

In de tweede helft kregen we een gelijkaardig wedstrijdverhaal. Gabriël pareerde pogingen van Sanyang en Krekovic, een schot van Eleke werd afgeblokt. In de slotfase kreeg Beerschot toch wat het verdiende. Suzuki werd door Pietermaat alleen voor doel gezet en duwde overhoeks de 1-0 tegen de touwen. Coulibaly zette in de slotminuut met een subtiele stift de eindstand op het scorebord. (sks)

Doelpunten: 79’ Suzuki 1-0, 89’ Coulibaly 2-0.

Beerschot: Vanhamel, Konstantopoulos (75’ Bourabain), Van den Buijs (75’ Van den Bergh), El Hadj, Halaimia (75’ Dom), Coulibaly, Holzhauser (46’ Pietermaat), Okyere (75’ Mukuna), Sanyang (68’ De Smet), Krekovic (68’ Sanyang) en Eleke (75’ Noubissi).