Na 15 jaar van mislukkingen en een ‘oorlog’ is er dan eindelijk een Vlaamse mossel

Vijftien jaar van zijn leven, mislukkingen, een ware ‘mosseloorlog’ en bijna een half miljoen euro had Willy Versluys over om een mossel te kweken in volle Noordzee. Maar nu stelt hij met trots zijn Mosselen van de Vlaamse Mosselbank voor. “Ik heb hiervoor moeten vechten, maar niets dat boven het eten gaat van een eigen gekweekte mossel. Hetzij het uitslurpen van het soepje dat na het eten in de mosselpot blijft staan.”