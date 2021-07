Belgische ambassadeur in Zuid-Korea wordt met spoed teruggeroepen na nieuw incident met echtgenote

De Belgische ambassadeur in Seoel moet onverwijld terugkeren. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) maandag beslist, nadat de echtgenote van de ambassadeur opnieuw betrokken was bij een incident in Seoel. Eind mei besliste Wilmès al dat Peter Lescouhier vervroegd moest terugkeren in juli, maar die terugkeer komt er nu nog iets vroeger.

De vrouw van Lescouhier, Xiang Xueqiu, was maandagochtend betrokken bij een nieuwe vechtpartij, nu met een straatveger. De vrouw kreeg woorden met een straatveger die haar met zijn bezem zou hebben aangeraakt. De woordenwisseling escaleerde tot een vechtpartij waarbij beiden klappen zouden hebben uitgedeeld. Geen van de twee zou een klacht ingediend hebben. De nieuwe feiten werden opnieuw groot nieuws in Zuid-Korea.

Wilmès besliste na dit nieuwe incident dus om de ambassadeur nog eerder naar België terug te roepen. Diens vervroegde terugkeer stond sowieso al gepland voor juli, maar komt er nu dus nog vroeger.

Winkeldiefstal

De MR-vicepremier kondigde eind mei al aan dat Lescouhier vervroegd wordt teruggeroepen. Dat gebeurde nadat de vrouw ervan beschuldigd werd twee verkoopsters die haar van winkeldiefstal verdachten te hebben geslagen. De vrouw had in april twee kledingstukken gepast in de winkel, voor ze naar buiten liep. Een winkelbediende rende haar onmiddellijk achterna om te vragen naar een kledingstuk dat ze droeg, wat leidde tot een woordenwisseling. Bewakingsbeelden, verspreid door de Zuid-Koreaanse televisiezender SBS, toonden hoe de vrouw de arm van de winkelbediende vastgreep en een oorveeg uitdeelde. Het incident wekte veel woede op in Zuid-Korea.

“De huidige situatie laat hem niet langer toe om zijn functie op een serene manier uit te oefenen”, klonk het in het persbericht van eind mei.