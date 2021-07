De ex-agent die New York weer veilig belooft te maken en daarvoor de criminaliteit én de politie wil aanpakken

Er moeten nog enkele stemmen geteld worden, maar aan de uitkomst wordt niet meer getwijfeld. Eric Adams, de 60-jarige zwarte ex-politieman uit Brooklyn, zal de Democratische voorverkiezingen winnen voor het burgemeesterschap van New York. En gezien de Democraten de stad domineren, wordt hun kandidaat zo goed als zeker de nieuwe burgemeester. Adams was 22 jaar lang actief bij de politie en belooft de New Yorkers om criminaliteit én politiegeweld in de metropool stevig aan te pakken. Twee topics waarbij hij in zijn jeugd zeer nauw betrokken was.