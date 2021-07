Salernitana krijgt dan toch toelating om aan te treden in Serie A

De Italiaanse voetbalclub Salernitana heeft woensdag groen licht gekregen om te mogen aantreden in de Serie A. De club moest aantonen dat ze economisch onafhankelijk is van Lazio Rome, omdat de twee clubs een gemeenschappelijke eigenaar hebben.

De club in Salerno, ten zuiden van Napels, is inderdaad mede-eigendom van Lazio Rome-baas Claudio Lotito. De federale regelgeving verbiedt echter twee clubs van dezelfde eigenaar in dezelfde divisie.

Om hieraan te voldoen, maakte Salernitana eind juni bekend dat ze in de toekomst van eigenaar zou veranderen. De aandelen van de huidige managers werden aanvankelijk toevertrouwd aan een trust, een onafhankelijke structuur die verantwoordelijk is voor het vinden van een koper binnen zes maanden. Die trust wordt beheerd door iemand zonder connectie met Lazio.

De Italiaanse voetbalfederatie (FIGC) keurde deze formule woensdag goed en oordeelde dat de economische onafhankelijkheid van Salernitana gegarandeerd werd. Maar de club moet binnen zes maanden wel van eigenaar veranderen, anders wordt ze alsnog uitgesloten van de Serie A.

Salernitana verzekerde zich van een plaats in de hoogste klasse door vorig seizoen als tweede te eindigen in de Serie B. Voor de club uit Salerno wordt dit het derde verblijf in de Serie A, het eerste sinds het seizoen 1998-1999. Sindsdien beleefde de club zwarte jaren, met zelfs een faillissement en herstart in de Serie D, de vijfde klasse.