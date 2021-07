Geen verrassingen in opstellingen van Engeland en Denemarken, Saka vervangt Sancho

Bondscoach Gareth Southgate voerde woensdag één wijziging door in zijn basiselftal voor de halve finale van het EK voetbal op Wembley tegen Denemarken. In vergelijking met de met 4-0 gewonnen kwartfinale zaterdag tegen Oekraïne neemt rechtsbuiten Bukayo Saka (Arsenal) zijn basisplaats opnieuw in. Jadon Sancho, die vorige week voor 85 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester United maakte, verhuist weer naar de bank.