De twee verdachten van de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries konden dinsdag binnen een uur worden opgepakt op de A4 bij Leidschendam. De razendsnelle dubbele aanhouding was vooral mogelijk door automatische nummerplaatherkenning en beveiligingscamera’s.

Op beelden van de beveiligingscamera van een van de horecazaken in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam is te zien hoe misdaadjournalist Peter R. de Vries om half acht rustig door het straatje banjert ...