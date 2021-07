Raften, barbecueën en zo nu en dan een ruzie: het zomerkamp van de allerrijksten

De crème de la crème van Silicon Valley en Hollywood kan na een jaartje uitstel opnieuw op zomerkamp. Op het programma: wandelen, golf, raften, barbecues, … en vooral zaken doen. Op de luchthaven van Sun Valley, een schattig skiresort in de staat Idaho, staat deze week een file van privéjets. Het verzamelde vermogen van alle gasten samen is dan ook goed voor 1.000 miljard dollar. En dit jaar is er een nieuwe kampgast.