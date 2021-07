Advocaat van Ridouan Taghi: “Mijn cliënt heeft niets van doen met dodenlijst waarop Peter R. de Vries stond”

De bekende advocate Inez Weski vindt dat de media haar cliënt Ridouan Taghi ten onrechte en voorbarig beschuldigen van betrokkenheid bij de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Weski laat in een persbericht weten “geschokt” te zijn door de aanslag op De Vries, maar wijst erop dat het “op dit moment vooral belangrijk is om de rust en onafhankelijkheid in het onderzoek te bewaren”. De advocate wijst daarmee naar de berichten in de Nederlandse media, als zou haar cliënt een rol hebben gespeeld in de zaak. “Er is inmiddels een stroom aan berichten in de media ontstaan over wie degene(n) is/zijn die voor deze vreselijke gebeurtenis verantwoordelijk zou(den) zijn”, klinkt het in een mededeling. “Daarbij werd echter zonder enige objectieve onderbouwing gewezen naar cliënt Ridouan Taghi.”

“In de media wordt bovendien een verband gelegd met een bericht uit mei 2019 over uitlatingen van Peter R. de Vries dat hij van justitie had vernomen dat hij op een dodenlijst zou staan”, aldus nog Weski. “Daarover werd destijds zonder enig bewijs cliënt genoemd als de verantwoordelijke voor die lijst. Peter R. de Vries twijfelde destijds al aan de betrouwbaarheid van die melding. Cliënt heeft toen laten weten niets van doen te hebben met zo’n dodenlijst. Over een eventueel onderzoek naar zo’n lijst door het openbaar ministerie is helaas niets meer inhoudelijks vernomen, dus ook niet of die melding op desinformatie berustte.”

Moord op advocaat

Ook over eventuele betrokkenheid van haar cliënt bij de moord op de Nederlandse advocaat Wiersum wil Weski niet weten. “Er wordt in de media weer ten onrechte gesteld dat cliënt vervolgd wordt of verantwoordelijk zou zijn voor de dood van advocaat Wiersum en de broer van de kroongetuige. Cliënt wordt hiervoor echter niet vervolgd en voor zover bekend, is cliënt ook niet als verdachte aangemerkt. Er is inmiddels zoals in de media is bericht, een groot politie onderzoek gaande en er zouden personen zijn aangehouden. Verwacht mag worden, dat alle mogelijke scenario’s grondig zullen worden onderzocht.”