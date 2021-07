De gevreesde stijging van familiaal geweld bleef uit, maar vertellen de politiecijfers wel het hele verhaal?

Ook criminelen bleven vorig jaar in ‘hun kot’. Dat blijkt althans uit de criminaliteitscijfers van 2020 die de federale politie woensdag bekendmaakte. Zo was er veel meer criminaliteit online en een pak minder ‘klassieke criminaliteit’ offline. Opvallend: de gevreesde stijging van familiaal geweld is niet te zien in de cijfers.