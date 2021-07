Antwerp gaat verkopen: Hongla dicht bij Hellas, Beiranvand akkoord met Boavista

Antwerp staat dicht bij twee uitgaande transfers. Om te beginnen is Martin Hongla (23) op weg naar Hellas Verona. Als alles goed gaat, maakt de Kameroense middenvelder de overstap op (betaalde) huurbasis, met aankoopoptie.

Daarnaast is er het dossier van Alireza Beiranvand (28) en Boavista dat alsnog in orde lijkt te komen. De Iraanse doelman wimpelde die optie eerst nog af, maar de Portugese middenmoter heeft doorgezet en kon hem alsnog overtuigen. Het is nu wachten tot Antwerp en Boavista alles hebben uitgeklaard wat betreft de huur met optie.

Beide spelers zulle de trainingsstage van Antwerp verlaten.