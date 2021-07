Paars-wit supertalent (15) krijgt rondleiding in Ajax-stadion

Haalt Ajax Rayane Bounida (15) weg bij Anderlecht? De Amsterdammers hebben goeie hoop om Manchester City en Paris Saint-Germain af te troeven in de strijd om het Belgisch-Marokkaanse megatalent.

De technisch begaafde middenvelder van Anderlecht – dé grootste belofte bij RSCA die ook een hit is op Instagram en YouTube – werd deze week in het bijzijn van zijn familie rondgeleid in de Johan Cruijff Arena en op sportpark De Toekomst. Ook Mo Nouri, de broer van Abdelhak Nouri die een hartstilstand kreeg bij Ajax, was aanwezig.

Rayane Bounida werd in maart 15 jaar, maar tekende bij Anderlecht nog geen contract. Daardoor kan Ajax hem voor een opleidingsvergoeding weghalen. De Amsterdammers proberen Bounida te overtuigen dat Ajax de ideale tussenstap naar de Europese top is.