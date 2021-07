Ihsane Haouach staat met de hoofddoek op de barricaden: de vrouw die de regering opnieuw op stelten zet

Toen de MR-vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen aan Ihsane Haouach vroeg of ze de volgende keer haar hoofddoek wilde afzetten, voelde zij zich gekrenkt tot in het diepst van haar ziel. De hoofddoek loopt dan ook als een rode draad door het leven en de carrière van de regeringscommissaris, van wie de aanstelling de regering al twee keer op stelten zette.