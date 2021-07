Meer dan Mike-met-de-moeilijke-achternaam? Trésor Ndayishimiye moet bij RC Genk al het goeds van in Eredivisie bevestigen

Mike-met-de-moeilijke-achternaam, zo doopten ze hem in Nederland. Met goals en assists voor NEC en Willem ll liet Mike Trésor Ndayishimiye (22) onze noorderburen de afgelopen jaren zien meer te zijn dan louter een gimmick. Aan de nieuwe aanwinst van RC Genk om dat nu ook in ons land te doen.

Was Mike Trésor Ndayishimiye drie jaar later geboren, dan speelde hij vandaag wellicht in paars en wit. Trésor, zoon van een Burundese vader – ex-profvoetballer Freddy Ndayishimiye – en een Rwandese moeder ...