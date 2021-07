RECONSTRUCTIE. Hoe de aanslag op Peter R. de Vries de bloedige stempel draagt van de ‘Engel des Doods’

Is de aanslag op de Nederlandse journalist Peter R. de Vries (64) uitgevoerd in opdracht van drugsbaron Ridouan Taghi (43)? De Nederlandse politie lijkt te denken dat dit de nieuwste poging is van Taghi om af te rekenen met iedereen die in zijn weg loopt. Er zijn dan ook wel wat aanwijzingen dat deze liquidatie, mogelijk uitgevoerd door de Antilliaan Delano G. (21) en de Pool Kamil E. (35), opnieuw zijn stempel draagt.