Ontploffing en brand in haven van Dubai

In Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft woensdagavond een hevige explosie plaatsgevonden. Dat melden verschillende getuigen.

De ontploffing deed zich voor in de haven van Jebel Ali, ten zuidwesten van het centrum van Dubai. De communicatiedienst van het emiraat zegt dat er brand is uitgebroken in een container op een van de schepen in de haven. De brandweer is ter plaatse en zou het vuur onder controle hebben.

Verschillende buurtbewoners melden dat deuren en ramen hevig door elkaar werden geschud door de ontploffing. Er zijn geen meldingen van slachtoffers.