Apostolos Konstantopoulos verkoos het Kiel boven Griekse topclubs: “België is een van de beste competities voor jonge voetballers”

Het wordt dit seizoen bikkelen voor de plaatsjes in de verdediging bij Beerschot. Peter Maes heeft achterin liefst tien pionnen ter beschikking. Met zijn 18 jaar is de Griekse nieuwkomer Apostolos Konstantopoulos veruit de jongste, maar hij gaat met open vizier de strijd aan. “Het niveau op training ligt hier beduidend hoger.”

Het is nog even wachten om de ­kwaliteiten van Apostolos Konstantopoulos goed in te schatten. De 18-jarige verdediger speelde vorig seizoen 22 wedstrijden in de Griekse Super League en maakt ook deel uit van de nationale beloftenploeg. Maar gisteren, in de oefenwedstrijd tegen Waasland-Beveren, werd hij nooit echt getest. Een foutje leidde wel tot een zeldzame kans voor de Waaslanders. Konstantopoulos, ­Tolis voor de vrienden, voelt zich na drie weken op het Kiel al wel goed ­geïntegreerd. “Ik ben goed ontvangen door de ploegmaats en voel me hier goed op het veld. Het oefenkamp in Duitsland heeft daarbij zeker geholpen. Na een paar weken voelt het al aan als een nieuwe familie. In het centrum van Antwerpen ben ik nog maar één keer ­geweest. Het drukke programma liet nog niet toe om wat meer tijd vrij te maken.”

Sneller kansen krijgen

Ondanks bijna 2.000 speelminuten in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau en de interesse van verschillende Griekse topclubs, is de verhuizing naar België een weloverwogen keuze. “Een transfer naar Beerschot is altijd mijn eerste optie geweest. In Griekenland wordt sneller gekozen voor ervaren jongens, hier krijgen jonge spelers sneller een kans. De Belgische is een van de beste competities om jezelf als jonge voetballer te ont­wikkelen. Ik heb er met ­Karelis (ex-Genk, red.), ­vorig jaar mijn ploegmaat, nog over ­gesproken. Hij heeft ­alleen maar goeie dingen ­gezegd over België”

Al wordt het zeker nog wat aanpassen, geeft Konstan­topoulos toe. “Het voetbal is hier sneller en fysiek is het allemaal wat zwaarder. Het niveau op training is beduidend ­hoger. Mijn ambities voor dit jaar? Ik wil zelf zo veel mogelijk minuten verzamelen en met Beerschot een goed seizoen draaien. Na wat ik de voorbije weken heb gezien, heb ik er alle vertrouwen in.”

Eerste buitenlandse avontuur

Zijn eerste buitenlandse avontuur als voetballer is ook op persoonlijk vlak een nieuwe stap voor Konstantopoulos. Als 18-jarige moet hij nu op eigen benen ­leren staan. “Koken? Dat heeft mijn ­mama me niet meer geleerd. Spaghetti kan ik nog maken, maar daar blijft het bij. Gelukkig krijgen we op de club ­maaltijden mee naar huis.”

“Als ik een appartement heb, komen mijn ouders weldra een keertje naar ­België. Mijn papa heeft zelf nog 421 ­matchen in de Griekse eerste en tweede klasse ­gespeeld. Ook als verdediger. Wel als back of als libero, maar dankzij zijn verleden heb ik toch veel van hem opgestoken.”