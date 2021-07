Penalty of niet: Engeland scoort in verlengingen na controversiële strafschopfout

Was het er één of niet? Engeland kreeg op het einde van de eerste verlenging een strafschop tegen Denemarken. Joakim Maehle (ex-Genk) maakte volgens scheidsrechter Danny Makkelie een fout op de dribbelende Raheem Sterling.

De Nederlander wees resoluut naar de penaltystip nadat de aanvaller van Manchester City Maehle tot twee keer toe passeerde in de zestien. De VAR bekeek de fase en zag geen ‘clear error’ en dus mocht Harry Kane de 2-1 tegen de netten trappen.

Maar was het wel een terechte strafschop? De beweging van Maehle was duidelijk, maar het contact met Sterling was miniem. Oordeel zelf.

Bovendien lag er ook een tweede bal op het veld tijdens de actie van Sterling.